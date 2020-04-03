С утра боевики выпустили по украинским военным более 20 мин

За сутки, 2 апреля, вооруженные формирования Российской Федерации осуществили 11 обстрелов позиций Объединенных сил, шесть из которых – с применением запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм

За сутки, 2 апреля, вооруженные формирования Российской Федерации осуществили 11 обстрелов позиций Объединенных сил, шесть из которых – с применением запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм

Об этом сообщает RegioNews, ссылаясь на штаб Операции объединенных сил. Для огневых провокаций против украинских защитников на Донбассе враг также активно использовал гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. "Благодаря профессиональным и эффективным действиям наших воинов обстрелы со стороны противника были вовремя прекращены, оккупантам не удалось нанести вред как военнослужащим, так и мирным гражданам, которые проживают вблизи линии разграничения", - говорится в сообщении. Как отмечается, всю свою активность враг сосредоточил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". В частности, в течение суток враг обстрелял наши позиции вблизи Авдеевки, Спартака, Каштанового, Минерального, Павлополя, Песков, Широкиного, Богдановки и Старогнатовки. С началом текущих суток российские оккупационные войска обстреляли из минометов калибра 120 мм, потратив 26 мин, наши позиции вблизи Новотошковского в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". После своевременной и адекватного ответа со стороны подразделений Объединенных сил враждебные провокации прекратились. По данным штаба, потерь среди украинских защитников за прошедшие и текущие сутки нет, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Напомним, в течение дня 2 апреля российские оккупанты осуществили 8 обстрелов украинских позиций, потерь среди украинских военных не было.

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