С утра боевики выпустили по украинским военным более 20 мин
Об этом сообщает RegioNews, ссылаясь на штаб Операции объединенных сил.
Для огневых провокаций против украинских защитников на Донбассе враг также активно использовал гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
"Благодаря профессиональным и эффективным действиям наших воинов обстрелы со стороны противника были вовремя прекращены, оккупантам не удалось нанести вред как военнослужащим, так и мирным гражданам, которые проживают вблизи линии разграничения", - говорится в сообщении.
Как отмечается, всю свою активность враг сосредоточил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". В частности, в течение суток враг обстрелял наши позиции вблизи Авдеевки, Спартака, Каштанового, Минерального, Павлополя, Песков, Широкиного, Богдановки и Старогнатовки.
С началом текущих суток российские оккупационные войска обстреляли из минометов калибра 120 мм, потратив 26 мин, наши позиции вблизи Новотошковского в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". После своевременной и адекватного ответа со стороны подразделений Объединенных сил враждебные провокации прекратились.
По данным штаба, потерь среди украинских защитников за прошедшие и текущие сутки нет, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.
Напомним, в течение дня 2 апреля российские оккупанты осуществили 8 обстрелов украинских позиций, потерь среди украинских военных не было.
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