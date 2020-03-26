В Одессу с востока Украины прибыл борт с раненными военными

Сегодня, 26 марта, в Одессу прибыл борт с раненными на Донбассе военнослужащими

Фото: Facebook

Сегодня, 26 марта, в Одессу прибыл борт с раненными на Донбассе военнослужащими

Об этом сообщил волонтер Андрей Танцюра в Facebook, передает RegioNews.

По его данным, на лечения доставили 14 военных, пятеро из них находятся в тяжелом состоянии.

"У многих минно-взрывные травмы, тяжёлые ранения глаз, грудной клетки", - отметил волонтер.

Прибывших доставили в Военно-медицинский клинический центр Южного региона, что в Одессе.

Кроме того, на лечение раненых бойцов организовали сбор средств. Также можно помочь лекарствами. Все желающие могут обратиться к волонтеру Андрею Танцюре или перечислить деньги на карточку:

Приватбанка 5168 7551 1265 2942 Танцюра А.В.

Для перечислений из-за рубежа:

Western Union or Money Gram

Tantsiura Andrii

Odessa, Ukraine

6500