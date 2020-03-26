В Одессу с востока Украины прибыл борт с раненными военными
Сегодня, 26 марта, в Одессу прибыл борт с раненными на Донбассе военнослужащими
Сегодня, 26 марта, в Одессу прибыл борт с раненными на Донбассе военнослужащими
Об этом сообщил волонтер Андрей Танцюра в Facebook, передает RegioNews.
По его данным, на лечения доставили 14 военных, пятеро из них находятся в тяжелом состоянии.
"У многих минно-взрывные травмы, тяжёлые ранения глаз, грудной клетки", - отметил волонтер.
Прибывших доставили в Военно-медицинский клинический центр Южного региона, что в Одессе.
Кроме того, на лечение раненых бойцов организовали сбор средств. Также можно помочь лекарствами. Все желающие могут обратиться к волонтеру Андрею Танцюре или перечислить деньги на карточку:
Приватбанка 5168 7551 1265 2942 Танцюра А.В.
Для перечислений из-за рубежа:
Western Union or Money Gram
Tantsiura Andrii
Odessa, Ukraine
6500
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