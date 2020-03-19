Власти Полтавы разрабатывают план запрета въезда и выезда

Полтава должна мгновенно закрыть въезд и выезд в случае появления хотя бы одного подтвержденного случая коронавируса на территории Полтавской области

Фото: facebook/shamota.os

Полтава должна мгновенно закрыть въезд и выезд в случае появления хотя бы одного подтвержденного случая коронавируса на территории Полтавской области

Как передает RegioNews, об этом заявил секретарь Полтавского горсовета Александр Шамота в своем Telegram-канале.

По его словам, Полтава должна иметь план закрытия на въезд и выезд в случае необходимости.

"Полтава планово проходит первую волну карантинных мероприятий. В течение двух дней работы мобильных групп Оперативный штаб противодействия коронавируса убедился, что большинство предпринимателей осознают опасность скопления людей и решили прекратить работу, чтобы не подвергать своих клиентов и персонал опасности", - написал он.

В то же время Шамота добавил, что эти меры не могут быть исчерпывающими.

"Среди прочего сегодня важно обеспечить полную изоляцию города просто не пустить вирус в город. Поэтому в случае появления хотя бы одного подтвержденного случая на территории области, Полтава имеет мгновенно остановить въезд и выезд в город любым наземным транспортом", - отметил секретарь Полтавского горсовета.

Как отмечается, план мероприятий, схему работы и алгоритм действий разработают в ближайшее время вместе с правоохранителями и Нацгвардией.

Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)

Напомним, 18 марта в Полтавском городском совете вне очереди собрался исполнительный комитет, чтобы обсудить план действий во время эпидемии коронавируса.

В этот же день председатель Полтавской ОГА Олег Синєгубов заявил о том, что случаев инфицирования коронавирусом в регионе не выявлено.