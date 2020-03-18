13:18  18 марта
Карантин: в Украине приостановили военный призыв
15:28  18 марта
Пограничники рассказали, где еще можно пересечь границу на авто
14:41  18 марта
Кабмин смягчил порядок пересечения админграницы з Крымом
UA | RU
UA | RU
18 марта 2020, 18:19 1

В Донецкой области на взятке задержали прокурора

Читайте також
українською мовою
18 марта 2020, 18:19 1
Читайте також українською мовою
ГБР вместе с прокуратурой и СБУ задержали прокурора одного из отделов Красноармейской местной прокуратуры за вымогательство и получение взятки
Фото: pixabay.com
ГБР вместе с прокуратурой и СБУ задержали прокурора одного из отделов Красноармейской местной прокуратуры за вымогательство и получение взятки

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.

Так, прокурор требовал 91 тысячу гривен от директора частного предприятия. За "вознаграждение" обещал закрыть уголовное производство, в котором он был процессуальным руководителем.

18 марта он был задержан в помещении прокуратуры после получения 91 тысячи гривен взятки.

Сейчас решается вопрос о сообщении прокурору о подозрении и избрании меры пресечения.

В случае доказательства вины, ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.


взятка прокуратура
В Кировоградской области полицейский "погорел” на взятке: подробности
18 марта 2020, 12:46
В Запорожской области пограничник за взятку "закрывал глаза" на незаконный вылов рыбы
11 марта 2020, 11:12
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
18 марта 2020, 15:45
Коронавирус: Киев идет на карантин
11 марта 2020, 11:47
Госизмена: в Ивано-Франковске требуют от президента проверить действия Ермака в Минске
16 марта 2020, 15:46
Хроники украинского карантина: как живет Житомир на чрезвычайном положении
17 марта 2020, 14:00
Хроники украинского карантина: как живут коронавирусные Черновцы
17 марта 2020, 12:00
Коронавирус: Кабмин ввел карантин в Украине
11 марта 2020, 13:11
Последние Популярные
Евгений Комаровский
Валерий Харчишин
Игорь Соловей
Все блоги »
Коломойского просят подвинуться: в борьбу за Ровенский облсовет вступил Фирташ
18 марта 2020, 13:00
Хроники украинского карантина: Львов – насторожен к миру
18 марта 2020, 10:00
Все публикации »
Депутат Шахов действительно болен коронавирусом
18 марта 2020, 14:20
Хроники украинского карантина: как живут коронавирусные Черновцы
17 марта 2020, 14:14
Кому от карантина плохо и за что уронили Сергея Сивохо? – НеПогода
13 марта 2020, 21:05
Все видео »
Кучер Алексей
Председатель Харьковской областной государственной администрации
Габинет Дмитрий
Председатель Хмельницкой областной государственной администрации
Коваль Виталий
Председатель Ривненской областной государственной администрации
Все досье »