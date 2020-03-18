В Донецкой области на взятке задержали прокурора

ГБР вместе с прокуратурой и СБУ задержали прокурора одного из отделов Красноармейской местной прокуратуры за вымогательство и получение взятки

Фото: pixabay.com

ГБР вместе с прокуратурой и СБУ задержали прокурора одного из отделов Красноармейской местной прокуратуры за вымогательство и получение взятки

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований. Так, прокурор требовал 91 тысячу гривен от директора частного предприятия. За "вознаграждение" обещал закрыть уголовное производство, в котором он был процессуальным руководителем. 18 марта он был задержан в помещении прокуратуры после получения 91 тысячи гривен взятки. Сейчас решается вопрос о сообщении прокурору о подозрении и избрании меры пресечения. В случае доказательства вины, ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

.