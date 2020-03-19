Сутки на Донбассе: боевики активно стреляют, трое военных ОС ранены
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб Операции объединенных сил.
В частности, противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" было зафиксировано 6 обстрелов, а именно: дважды рядом с Песками, вблизи Павлополя, неподалеку Марьинки, в районе населенного пункта Красногоровка, рядом с Водяным.
Девять обстрелов было совершено в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север", а именно: трижды рядом с Крымским, в районе н.п. Зайцевое, вблизи Счастья, Новотошковского, Южный, Хутор Вольный, неподалеку Новолуганського.
Кроме этого, противник дважды совершил обстрел участка разведения №3 Богдановка-Петровское – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
Как отмечается, украинские защитники огонь в ответ не открывали, придерживаясь режима тишины.
С началом этих суток российские оккупационные войска дважды обстреляли наши позиции вблизи н.п. Красногоровка и н.п. Новолуганськое. За текущие сутки потерь нет.
Напомним, 17 марта на Донбассе со стороны боевиков было зафиксировано 10 обстрелов, в результате чего получили ранения двое украинских военных.
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