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09 октября 2026, 13:35

В Киевской области россияне руками подростков хотели устроить диверсию

09 октября 2026, 13:35
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Фото: СБУ
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Россияне в Киевской области завербовали несовершеннолетних. СБУ разоблачили попытку врага совершить диверсию

Об этом сообщает СБУ, передает RegioNews.

Россияне выдавали себя за работников СБУ. Таким образом, они заставили 17-летнего парня поджечь автоколонну грузовиков местной логистической компании. Также они поручили подростку приобрести упаковку с шурупами, заложить ее в тайник и отправить геолокацию тайника куратору из РФ.

За этими координатами должен был прийти другой 16-летний житель, завербованный россиянами от якобы СБУ, забрать оттуда тайника шурупы и рассыпать их на одном из автодорог столичного региона, чтобы временно заблокировать проезд грузового автотранспорта.

Оба подростка россияне завербовали, когда те искали близкие отношения в Telegram. Для вербовки россияне использовали фейковые страницы девушек.

17-летний парень уже получил подозрение. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Напомним, что во Львовской области разоблачили местного жителя, который оказался агентом РФ. Теперь ему грозит тюрьма.

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