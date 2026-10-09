В Киевской области россияне руками подростков хотели устроить диверсию
Россияне в Киевской области завербовали несовершеннолетних. СБУ разоблачили попытку врага совершить диверсию
Об этом сообщает СБУ, передает RegioNews.
Россияне выдавали себя за работников СБУ. Таким образом, они заставили 17-летнего парня поджечь автоколонну грузовиков местной логистической компании. Также они поручили подростку приобрести упаковку с шурупами, заложить ее в тайник и отправить геолокацию тайника куратору из РФ.
За этими координатами должен был прийти другой 16-летний житель, завербованный россиянами от якобы СБУ, забрать оттуда тайника шурупы и рассыпать их на одном из автодорог столичного региона, чтобы временно заблокировать проезд грузового автотранспорта.
Оба подростка россияне завербовали, когда те искали близкие отношения в Telegram. Для вербовки россияне использовали фейковые страницы девушек.
17-летний парень уже получил подозрение. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.
Напомним, что во Львовской области разоблачили местного жителя, который оказался агентом РФ. Теперь ему грозит тюрьма.