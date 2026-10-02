Росіяни вдарили по Дніпру: загорівся будинок - люди заблоковані в квартирах
Увечері росіяни атакували Дніпро. Відомо, що внаслідок обстрілу загорівся будинок
Про це повідомили в ОВА, передає RegioNews.
У ОВА показали кадри з місця подій. Можна побачити масштабну пожежу. Відомо, що загорівся багатоквартирний будинок. Інформація щодо постраждалих уточнюється.
При цьому у каналах попередньо повідомляють, що деякі люди заблоковані в квартирах.
Нагадаємо, раніше окупанти атакували Харків керованими авіабомбами. Внаслідок обстрілу загинули дві людини. Серед постраждалих є діти.
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