Росіяни вдарили по Дніпру: загорівся будинок - люди заблоковані в квартирах

Фото з відкритих джерел

Про це повідомили в ОВА, передає RegioNews.

У ОВА показали кадри з місця подій. Можна побачити масштабну пожежу. Відомо, що загорівся багатоквартирний будинок. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

При цьому у каналах попередньо повідомляють, що деякі люди заблоковані в квартирах.

Нагадаємо, раніше окупанти атакували Харків керованими авіабомбами. Внаслідок обстрілу загинули дві людини. Серед постраждалих є діти.