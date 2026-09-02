Россия ударила по Национальному университету пищевых технологий в Киеве

Фото: Facebook/Андрей Бутенко

Днем 2 сентября российские войска нанесли удар по Национальному университету пищевых технологий в Киеве. В результате атаки повреждены здания учебного заведения

Об этом сообщил министр образования и науки Андрей Бутенко, передает RegioNews.

По его словам, среди студентов и преподавателей пострадавших нет.

"Удар по учебному заведению – это всегда больше, чем поврежденные стены или выбитые окна. Это, прежде всего, угроза людям, которые здесь учатся, преподают и работают. Именно поэтому безопасность остается безусловным приоритетом для всей системы образования", – отметил министр.

В образовательном ведомстве отметили, что из-за постоянных воздушных тревог и угрозы обстрелов обучение в разных регионах проходит в разных форматах – очном, дистанционном или смешанном.

Оптимальный формат обучения определяют органы местного самоуправления вместе с учебными заведениями, прежде всего с учетом ситуации безопасности.

Напомним, с самого утра 2 сентября россияне атакуют Киев и область.

В Голосеевском районе зафиксировали возгорание на открытой территории, которое произошло в результате падения обломков БпЛА. А в центре столицы – попадание по зданию университета.

По словам Владимира Зеленского, россияне ударили дронами по учебному заведению прямо во время занятий. К счастью, 160 студентов, имевших занятия, были в укрытии.