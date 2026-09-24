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24 сентября 2026, 20:20

В Днепре руководителя художественного кружка осудили за изнасилование ребенка

24 сентября 2026, 20:20
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Фото из открытых источников
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В Днепре руководителя художественного кружка приговорили к 12 годам заключения. Он совершал сексуальные действия к ребенку и записывал это на видео

Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает RegioNews.

В июле 2019 года мужчина, работая музыкальным руководителем в детском лагере, неоднократно совершал сексуальные действия до 11-летней подопечной. Все это он снимал на видео и распространял по интернету.

Долгое время девочка не говорила о пережитом, потому что мужчина ей угрожал. В декабре 2019 года в сети правоохранители обнаружили видео с потерпевшей, после чего разоблачили мужчину и задержали.

На суде мужчина не признал вину. Однако суд согласился с доводами обвинения и назначил мужчину 12 лет лишения свободы.

Напомним, в Харьковской области суд подтвердил пожизненное заключение для 31-летнего мужчины, который насиловал 11-летнюю падчерицу.

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