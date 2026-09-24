У Дніпрі керівника художнього гуртка засудили за зґвалтування дитини

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У Дніпрі керівника художнього гуртка засудили до 12 років ув'язнення. Він вчиняв сексуальні дії до дитини і записував це на відео

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає RegioNews.

У липні 2019 року чоловік, працюючи музичним керівником у дитячому таборі, неодноразово вчиняв сексуальні дії до 11-річної підопічної. Все це він знімав на відео та поширював у інтернеті.

Тривалий час дівчинка не говорила про пережите, бо чоловік їй погрожував. У грудні 2019 року в мережі правоохоронці знайшли відео з потерпілою, після чого викрили чоловіка та затримали.

На суді чоловік не визнав провини. Проте суд погодився з доводами обвинувачення та призначив чоловіку 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Харківщині суд підтвердив довічне ув'язнення для 31-річного чоловіка, який ґвалтував 11-річну падчерку.