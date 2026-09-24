В Киеве пьяный парень залез в припаркованный Renault и попался полиции

Фото: патрульная полиция Киева

В Дарницком районе Киева патрульные задержали мужчину, который, по сообщению заявительницы, разбил стекло припаркованного автомобиля Renault и проник в салон

Об этом сообщила полиция Киева, передает RegioNews .

На линию 112 обратилась владелица автомобиля и сообщила о неизвестном мужчине, который залез в ее автомобиль. Инспекторы оперативно прибыли на место и обнаружили гражданина внутри машины.

По данным патрульных, мужчина обладал признаками алкогольного опьянения и не смог объяснить причину своего пребывания в автомобиле.

На место происшествия стражи порядка вызвали следственно-оперативную группу для выяснения всех обстоятельств.

По факту происшествия следователи приступили к уголовному производству по части 1 статьи 162 Уголовного кодекса Украины — нарушение неприкосновенности жилья или иного владения лица.

Напомним, что в Ровенской области завершили досудебное расследование в отношении 39-летнего жителя Варасского района, обвиняемого в серии имущественных преступлений.