В Польше украинец напал на монастырь: погиб священник

TVN24

В Польше на территории монастыря произошло нападение. В результате инцидента погиб человек. Злоумышленником оказался гражданин Украины

Об этом сообщает TVN24, передает RegioNews.

Преступление произошло 24 сентября в Ярославе. Утром стало известно, что мужчина с ножом совершил нападение на территории аббатства сестер-бенедиктинок. В результате инцидента одна женщина и четверо мужчин получили ранения. Один человек в тяжелом состоянии. К сожалению, погиб: мужчина был священником.

Правоохранители задержали злоумышленника. Им оказался 31-летний гражданин Украины. По словам монахинь монастыря, он воспользовался моментом, когда ворота были открыты и вошел в здание. Жертвами мужчины были случайные люди.

Мотивы злоумышленника пока неизвестны.

Напомним, в польской Гдыне неизвестный мужчина напал на 40-летнюю гражданку Украины, дважды ударив ее деревянной палкой по голове.