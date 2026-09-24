В Херсонской области из-за атаки дронов и артиллерии РФ ранены четверо гражданских

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В течение 24 сентября русские войска атаковали населенные пункты Херсонской области ствольной артиллерией и беспилотниками разных типов. По состоянию на 17:30 в результате российских обстрелов ранения получили четыре человека

Об этом сообщила прокуратура Херсонской области, передает RegioNews .

По данным следствия, двое жителей Приозерного и один житель Херсона пострадали в результате атак российских дронов. Еще один житель областного центра получил травмы после попадания в зону поражения российской артиллерии.

В результате обстрелов повреждены частные и многоквартирные дома, учебное заведение, служебный и легковой автотранспорт.

При процессуальном руководстве органов прокуратуры Херсонской области начали досудебное расследование по фактам военных преступлений по части 1 статьи 438 Уголовного кодекса Украины.

Стражи порядка продолжают устанавливать все обстоятельства и последствия российских атак.

Напомним, что 22 сентября 2026 года российские военные атаковали населенные пункты Херсонской области реактивной и ствольной артиллерией, а также беспилотниками различных типов. По состоянию на 17:30 известно о двух погибших и семерых раненых.