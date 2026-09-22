На Волыни мужчину поймали на детской порнографии

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На Волыни будут судить 22-летнего мужчину. Он распространял детскую порнографию

Об этом сообщает прокуратура Волынской области, передает RegioNews.

22-летний житель Хмельнитчины совершал развратные действия в отношении 14-летней девочки, проживающей на Волыни. В Telegram он посылал ей порнографию и сообщения на сексуальные темы.

Выяснилось, что он хранил на своем телефоне и распространял детское порно.

В настоящее время мужчина находится под круглосуточным домашним арестом. В ближайшее время он предстанет перед судом.

Напомним, в Харьковской области суд подтвердил пожизненное заключение для 31-летнего мужчины, который насиловал 11-летнюю падчерицу.