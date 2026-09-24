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24 сентября 2026, 19:58

На Печерске арендатор более 21 года не осваивал землю и передал ее в субаренду

24 сентября 2026, 19:58
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Фото: Киевская городская прокуратура
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Печерская окружная прокуратура обратилась в Хозяйственный суд Киева с иском о досрочном расторжении договора аренды земельного участка площадью более 9,43 га на Набережно-Печерской дороге. Стоимость земли составляет более 114 млн. грн

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура, передает RegioNews .

Речь идет, в частности, о земельном участке под водной акваторией площадью 5,29 га. По условиям договора Киевский городской совет предоставил землю для строительства зоны отдыха с общественным центром.

Однако, как отмечает прокуратура, за 21 год арендатор так и не начал строительные работы.

Во время осмотра земельного участка правоохранители не обнаружили на нем объекты недвижимости, строительной техники или других признаков проведения работ. Зато территория заросла кустарниками и деревьями.

Кроме того, часть арендованной земли общество передало в субаренду без согласования с Киевским городским советом, хотя такое согласие предусмотрено условиями договора.

Еще одним нарушением прокуратура называет систематическое несоблюдение арендатором условий договора о своевременной и полной уплате арендной платы.

В связи с выявленными нарушениями Печерская окружная прокуратура просит суд досрочно расторгнуть договор аренды и вернуть земельный участок.

Хозяйственный суд Киева уже открыл производство по делу по иску прокурора. Рассмотрение дела продолжается.

Напомним, что прокуратура Киевской области в судебном порядке добилась возвращения в собственность общины и государства земель общей площадью 6 га. Речь идет о 2 га земель водного фонда и 4 га земель лесохозяйственного назначения, которые по установленным судами обстоятельствам выбыли из собственности с нарушением требований законодательства.

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