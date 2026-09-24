В Днепре мужчина ударил оппонента в лицо: пострадавший упал и ударился головой

Фото: полиция Днепропетровской области

В Днепре во время конфликта между двумя мужчинами один из участников ударил другого кулаком по лицу. Потерпевший потерял равновесие, упал и ударился головой, после чего его госпитализировали

Об этом сообщила полиция Днепропетровской области, передает RegioNews .

Полицейские задержали 26-летнего мужчину, подозреваемого в нападении.

22 сентября в полицию поступило сообщение от медиков о том, что в больницу доставили 41-летнего жителя города с телесными повреждениями. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Правоохранители установили, что возле одного из домов на проспекте Петра Калнышевского между двумя мужчинами возникла ссора, которая переросла в драку. Во время конфликта один из них ударил другого кулаком по лицу.

От удара потерпевший потерял равновесие, упал на землю и ударился головой.

Оперативники уголовного розыска установили местонахождение 26-летнего мужчины. Он был задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Следователи сообщили задержанному о подозрении по части 1 статьи 121 Уголовного кодекса Украины - умышленное тяжкое телесное повреждение.

В случае доказательства вины мужчине грозит до 8 лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, что в Покрове на Днепропетровщине следователи завершили досудебное расследование в отношении 45-летнего мужчины, подозреваемого в умышленном причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть его 88-летней тети.