В Днепре делец продал мужчине "путь через границу"

Фото: Госпогранслужба

Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, организатор схемы дал "клиенту" подробную инструкцию. Он также пообещал лично отвезти в Закарпатскую область для дальнейшего пересечения границы. Делок уверял, что имеет связи для того, чтобы без проблем проехать блокпосты.

Задержан организатор после получения денег. Теперь решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, ранее в Сумской области получили подозрения двое адвокатов и двое судей. Оказалось, они занимались схемой с фиктивными решениями по уклонению от мобилизации.