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17 сентября 2026, 11:16

На границе за восемь месяцев задержали около 9 тысяч нарушителей – ГПСУ

17 сентября 2026, 11:16
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Фото: Facebook.com/zahidnuy.kordon
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За восемь месяцев 2026 года при попытках незаконного пересечения государственной границы задержали около 9 тысяч нарушителей. Большинство из них пытались пересечь границу за пределами пунктов пропуска

Об этом на брифинге сообщил представитель ГНСУ Андрей Демченко, передает RegioNews.

По его словам, нарушителей также задерживают в пунктах пропуска. Речь идет, в частности, о попытках использования поддельных документов или фальсификации оснований для выезда за границу. В то же время таких случаев гораздо меньше.

Только за прошедшую неделю пограничники задержали около 200 нарушителей.

Демченко отметил, что общее количество попыток незаконного пересечения границы постепенно уменьшается по сравнению с предыдущими годами.

Отдельно ГНСУ работает над разоблачением организаторов незаконной переправки людей через границу. За восемь месяцев правоохранители разоблачили 225 организованных преступных групп, занимавшихся такой деятельностью.

Напомним, правоохранители разоблачили дельцов из Черновицкой и Запорожской областей. За 7 тысяч долларов они предлагали военнообязанным "путь за границу". В частности, у местного жителя Запорожья были собственные прайс-листы и четкое распределение способов побега.

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