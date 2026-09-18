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18 сентября 2026, 15:47

На Прикарпатье три человека отдали мошенникам около 700 тысяч гривен

18 сентября 2026, 15:47
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Фото: полиция Ивано-Франковской области
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За минувшие сутки трое жителей Ивано-Франковской области стали жертвами мошеннических схем. В общей сложности они потеряли около 700 тысяч гривен. Наибольшую сумму — почти 500 тысяч гривен — мужчина перевел за трактор, которого так и не получил

Об этом сообщили в полиции Ивано-Франковской области, передает RegioNews .

40-летний житель Городенковской территориальной громады нашел в соцсети объявление о продаже трактора из-за границы. После общения с продавцом мужчина согласился на покупку и двумя платежами перечислил около 500 тысяч гривен.

После получения денег продавец перестал выходить на связь. Обещанной техники покупатель так и не получил.

Еще одной потерпевшей стала 39-летняя жительница Ивано-Франковска. В соцсети она познакомилась с неизвестным мужчиной, заявившим, что якобы прислал ей ценный подарок из-за границы.

Впоследствии женщине сообщили, что для получения посылки следует перечислить деньги на банковский счет. Она произвела несколько платежей на общую сумму более 170 тысяч гривен. После этого поняла, что стала жертвой мошенничества и обратилась в полицию.

Еще один случай правоохранители зафиксировали в Калущине. 41-летний житель района обнаружил два неизвестных платежа с кредитной банковской карты, которой не пользовался. В общей сложности со счета списали 39 тысяч гривен.

По всем фактам следователи приступили к уголовным производствам по статье 190 Уголовного кодекса Украины — мошенничество.

Правоохранители советуют не перечислять значительные суммы за товары, особенно незнакомым продавцам в соцсетях. Перед покупкой следует проверять продавца и выбирать способы оплаты, предусматривающие расчет после получения товара.

Также полиция призывает не платить "таможенное собрание", "доставку" или другие платежи за якобы подарки и посылки от незнакомцев из-за границы.

Не следует сообщать посторонним данные банковских карт, пароли, PIN-коды и коды подтверждения с SMS. Полиция рекомендует контролировать движение средств на счетах и настроить уведомления о банковских операциях.

Если человек обнаружил неизвестное списание средств или понял, что стал жертвой мошенников, необходимо сразу заблокировать карточку, обратиться в банк и сообщить полиции по номеру 102.

Напомним, что правоохранители предупредили украинцев о схеме мошенников. Потенциальных жертв они ищут в Telegram.

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