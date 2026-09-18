В служебном авто Садового нашли прослушивающее устройство

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В служебном автомобиле городского головы Львова Андрея Садового обнаружили устройство, которое, по его словам, похоже на прослушивающее

Об этом он сообщил в телеграмме, передает RegioNews .

"Снова нашли устройство, похожее на прослушивающее. На этот раз в служебном автомобиле", — сообщил городской голова.

По словам Садового, он решил публично рассказать о находке.

"Публичность и открытость - это моя безопасность, поэтому информирую об этом и вас", - написал он.

Мэр Львова также поблагодарил за поддержку.

Напомним, что в сентябре 2025 года во Львове обнаружили устройство для прослушивания в кабинете городского головы Андрея Садового .