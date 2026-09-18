В Одессе суд наказал фанатку РФ и обязал ее читать "Тигролов"

Фото из открытых источников

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

Как выяснили стражи порядка, во время общения в интернете женщина часто оправдывала российскую агрессию. В частности, она обвиняла Украину в войне, отрицала нападение РФ и говорила о необходимости капитуляции Украины. Видео с разговорами появилось на YouTube. Лингвистическая экспертиза установила в выражениях женщины признаки оправдания российской агрессии.

На суде она признала свою речь. Она объяснила, что не знала о дальнейшей публикации разговоров. Ей назначили пять лет лишения свободы, но освободили от отбывания наказания с испытанием на три года.

Кроме того, суд обязал женщину прочесть романы Ивана Багряного "Тигролови" и "Сад Гетсиманський", а также Будапештский меморандум. После прочтения она должна предоставить органу пробации собственные произведения с соображениями: не менее 500 слов о каждом произведении и 100 слов о меморандуме.

Напомним, ранее СБУ задержала в Ровенской области мужчину, который устанавливал скрытые телефонные камеры вблизи оборонительных объектов для корректировки российских ударов. Фигурант – работник местного агропредприятия.