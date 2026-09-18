На Прикарпатье водитель врезался в автомобиль перед переходом: пострадал ребенок

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В селе Ямница Ивано-Франковской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Skoda и Hyundai Tucson. Авария произошла 18 августа около 08:25

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

По предварительным данным, 42-летний водитель Skoda не выбрал безопасную скорость и дистанцию и допустил столкновение с Hyundai Tucson. За рулем Hyundai находилась 37-летняя жительница Ивано-Франковска, остановившаяся перед пешеходным переходом, чтобы пропустить пешехода.

В салоне Hyundai также находился 11-летний ребенок.

Водитель Skoda и ребенок доставлен в медицинское учреждение для осмотра и установления возможных телесных повреждений.

Водитель Hyundai проверили на состояние алкогольного опьянения – она была трезвая.

Правоохранители призывают водителей, приближаясь к пешеходным переходам, заблаговременно снижать скорость и соблюдать безопасную дистанцию.

Напомним, в Тернополе водитель Opel Movano сбил 17-летнюю девушку. Пострадавшую доставили в больницу. У водителя отобрали образцы крови для проверки содержания алкоголя. Следователи полиции устанавливают обстоятельства и причины аварии.