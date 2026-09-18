У Дніпрі ділок продав чоловіку "шлях через кордон"
Правоохоронці викрили чергову схему незаконного перетину кордону. Тепер організатору схеми може загрожувати ув'язнення
Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає RegioNews.
Як з'ясували правоохоронці, організатор схеми дав "клієнту" детальну інструкцію. Він також пообіцяв особисто відвезти до Закарпатської області для подальшого перетинання кордону. Ділок запевняв, що має зв'язки для того, щоб без проблем проїхати блокпости.
Затримали організатора після отримання грошей. Тепер вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Нагадаємо, раніше у Сумській області отримали підозри двоє адвокатів та двоє суддів. Виявилось, вони займались схемою з фіктивними рішеннями для ухилення від мобілізації.
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