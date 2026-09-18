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18 сентября 2026, 13:43

В Запорожье будут судить 22-летнюю девушку за попытку продать двух дочерей за $2000

18 сентября 2026, 13:43
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Иллюстративное фото: pixabay
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Правоохранители завершили досудебное расследование дела о продаже младенца и старшей девочки

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции и Офис генпрокурора.

Факт преступления правоохранители задокументировали в начале этого года. По данным следствия, мать согласилась передать своих детей другой женщине за 2000 долларов – по 1000 долларов за каждого ребенка.

На тот момент новорожденная девочка находилась в больнице, где ее оставила мать. Старшую дочь, 2023 года рождения, ранее забрали у матери без лишения родительских прав и устроили в патронатную семью.

О ситуации в семье узнала жительница Закарпатья – соучредительница общественной организации, которая работает в сфере сопровождения детей, лишенных родительской опеки. По версии следствия, она договорилась с матерью о передаче ей обеих девочек, которых в дальнейшем планировала вывезти за границу.

Чтобы вернуть старшего ребенка из патронатной семьи, женщина привлекла адвокатов для обжалования решений органов опеки и местного самоуправления, связанных с ее устройством.

В то же время мать оформила нотариальную доверенность на жительницу Ужгорода, чтобы та представляла интересы ребенка, определяла его место проживания и сопровождала за границей. Таким образом женщины пытались скрыть незаконную передачу ребенка под видом законного представительства и подготовить его выезд за пределы Украины.

Также биологическая мать дала нотариальное согласие на усыновление обеих дочерей этой женщиной. По данным следствия, она получила часть оговоренной суммы, а также ей оплатили аренду квартиры и услуги нотариуса.

После этого новорожденную девочку перевезли в Ужгород, где проживала женщина, договорившаяся с матерью о передаче детей.

Завершить передачу двух детей не удалось. На данный момент обе девочки находятся в безопасности в патронатных семьях.

Фигуранткам инкриминируют оконченное покушение на торговлю людьми в отношении двух малолетних, совершенное по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 149 УК Украины).

Матери детей также инкриминируют незаконное приобретение и хранение психотропных веществ без цели сбыта (ч. 1 ст. 309 УК Украины).

Напомним, в Николаеве родителей приговорили к 10 и 11 годам за продажу новорожденного ребенка . Еще до рождения новорожденного они договорились продать его за 10 тысяч долларов.

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