В Харькове директор лицея торговал бронированием

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В Харькове судили директора университетского лицея. Оказалось, он трудоустроил мужчину, чтобы тот получил бронирование от мобилизации

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, в июле 2025 года начальник отдела кадровой работы департамента образования Харьковского городского совета предложила директору лицея фиктивно трудоустроить киевлянина. Житель столицы хотел уклониться от военной службы.

Уже в августе того же года директор назначил мужа на должность руководителя кружка. Таким образом, киевлянин дважды смог оформить отсрочку от мобилизации. При этом новоиспеченный работник никаких обязанностей не выполнял. Для сокрытия фиктивного трудоустройства директор привлек других работников заведения. Они заполняли учебную и служебную документацию вместо киевлянина.

На суде директор лицея признал свою вину. Ему назначили пять лет лишения свободы условно с испытательным сроком в один год. Суд учел искреннее покаяние директора, его помощь следствию и согласие поддержать воинскую часть донатом.

Напомним, ранее в Сумской области получили подозрения двое адвокатов и двое судей. Оказалось, они занимались схемой с фиктивными решениями по уклонению от мобилизации.