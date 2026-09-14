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14 вересня 2026, 15:10

Росіяни вдарили по Павлограду: є загибла, спалахнула пожежа

14 вересня 2026, 15:10
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Фото з відкритих джерел
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Вдень 14 вересня росіяни атакували Павлоград на Дніпропетровщині. В ОВА повідомляють про масштабну пожежу

Про це повідомляє Дніпропетровська ОВА, передає RegioNews.

Внаслідок удару росіян по Павлограду загинула одна людина. У місті спалахнула пожежа. Повідомляють, що також загорілись автомобілі. На місці працюють екстрені служби.

Відомо, що п'ятеро місцевих жителів дістали поранень. Один із них у важкому стані.

Нагадаємо, раніше росіяни вдарили по підприємству у Звягельському районі на Житомирщині. Рятувальники ліквідували пожежу.

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