Росіяни вдарили по Павлограду: є загибла, спалахнула пожежа

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Вдень 14 вересня росіяни атакували Павлоград на Дніпропетровщині. В ОВА повідомляють про масштабну пожежу

Про це повідомляє Дніпропетровська ОВА, передає RegioNews.

Внаслідок удару росіян по Павлограду загинула одна людина. У місті спалахнула пожежа. Повідомляють, що також загорілись автомобілі. На місці працюють екстрені служби.

Відомо, що п'ятеро місцевих жителів дістали поранень. Один із них у важкому стані.

Нагадаємо, раніше росіяни вдарили по підприємству у Звягельському районі на Житомирщині. Рятувальники ліквідували пожежу.