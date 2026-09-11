Фото: ГСЧС

В результате российских атак по АЗС в Днепровском и Оболонском районах Киева пострадали пять человек

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

На АЗС в Оболонском районе возник пожар. Во время ликвидации последствий враг нанес повторный удар – пострадал сотрудник ГСЧС

Кроме того, на одной из локаций в Оболонском районе из-за падения БПЛА поврежден автомобиль.

Все пожары, возникшие из-за вражеских попаданий, полностью ликвидированы.

Напомним, утром 11 сентября враг ударил по автозаправочным станциям в двух районах Киева. Затем россияне повторно атаковали в АЗС в Оболонском районе.