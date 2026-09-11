Фото: ОВА

Девятнадцать раненых из-за вражеской атаки на центр Павлограда 10 сентября остаются в больницах

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

Состояние шести пострадавших врачи оценивают как тяжелое – среди них 14-летний парень.

Остальные раненые находятся в состоянии средней тяжести, в том числе двое подростков в возрасте 13 и 15 лет.

Все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь.

Сегодня, 11 сентября, в городе официально объявлен День траура по погибшим в результате вчерашней вражеской атаки.

Напомним, днем 10 сентября российские войска нанесли удар по ТРЦ в центре Павлограда на Днепропетровщине. Пятеро человек погибли, 67 – получили ранения.