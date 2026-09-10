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10 вересня 2026, 07:42

Нічна атака на Кривий Ріг: п'ятеро поранених, пошкоджені будинки та школи

10 вересня 2026, 07:42
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Ілюстративне фото: з відкритих джерел
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У ніч на 10 вересня російські війська атакували Кривий Ріг ударними безпілотниками. Внаслідок обстрілу на семи локаціях у двох районах міста постраждали п'ятеро людей

Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, передає RegioNews.

За його словами, двоє чоловіків віком 41 та 42 роки отримали важкі політравми. Їх госпіталізували та прооперували. Одного з постраждалих направили на подальше лікування до Дніпра. Медики борються за життя чоловіків.

Ще троє людей – 19-річна дівчина, 61-річна жінка та 43-річний чоловік – отримали допомогу на місці.

Внаслідок атаки фактично зруйновано кілька будинків приватного сектору. Також пошкоджено дев’ять багатоквартирних і 17 приватних будинків, дві школи, об’єкти цивільної інфраструктури та бізнесу, а також лінії електропередач. Пожежі, які виникли після ударів, загасили до 03:00.

Наразі у місті тривають роботи з ліквідації наслідків атаки. Задіяні всі необхідні служби.

У Центрально-Міському районі працює штаб допомоги постраждалим. Там мешканці можуть отримати будівельні матеріали та подати заяви на матеріальну допомогу від міста. Комунальні бригади також допомагають людям із відновленням пошкодженого майна.

За словами Вілкула, у Кривому Розі всі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи працюють у штатному режимі.

Також стало відомо про атаку на Нікопольський район. Російські війська били дронами по Нікополю, Марганецькій та Покровській громадах. Пошкоджено ліцей, багатоквартирні будинки та приватну оселю. Поранень дістали троє людей.

Нагадаємо, 9 вересня окупанти атакували Хмельницький. Внаслідок удару російського безпілотника на території одного з ринків виникла пожежа. Постраждали четверо працівників ДСНС.

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Дніпропетровська область Кривий Ріг БПЛА пошкодження будинки школи російська армія
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