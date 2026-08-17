12:49  17 августа
В Виннице из ставка вытащили тело женщины
13:43  17 августа
В Киеве два BMW столкнулись: одна машина влетела на летнюю террасу
08:14  17 августа
Умерла Хейден Панеттьери – бывшая невеста Владимира Кличко и мать его дочери
UA | RU
UA | RU
17 августа 2026, 17:19

Российские войска нанесли удар по промышленному предприятию в Кривом Роге

17 августа 2026, 17:19
Читайте також українською мовою
Фото иллюстративное
Читайте також
українською мовою

Российские войска 17 августа нанесли удар по Кривому Рогу Днепропетровской области. Под вражеским ударом оказалось промышленное предприятие

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews .

По его словам, по состоянию на данный момент информации о пострадавших не поступало.

Информация о последствиях атаки уточняется.

Напомним, что сегодня днем российские войска нанесли удар по Богдановской общине Павлоградского района Днепропетровской области.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
обстрел Днепропетровская область Кривой Рог
10 августа 2026
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Низкая рождаемость и страх засилья мигрантами вызывают у многих украинцев чувство тревоги за будущее страны. Но несмотря на тяжелый демографический кризис, все же есть пути остановить Украину от обезл...
06 августа 2026
Зерно под блокадой: как украинские фермеры повторяют уроки 4-летней давности
Цены обвалились, когда стало понятно, что Россия заблокировала порты
02 августа 2026
Мобилизация, увечья, ПТСР: создавать семьи в Украине стало сложнее
Нестабильность и кризис в Украине не способствуют созданию крепкой семьи и желании родить ребенка. Об этом свидетельствует взрывное количество разводов и снижение браков. Другая проблема – сокращение ...
01 августа 2026
Прифронтовая жатва: уничтоженный урожай, покалеченные жизни и убытки для бизнеса
Чуйка, бронежилет и шлем. Сейчас это обычные атрибуты фермера на Херсонщине. В некоторых районах спокойнее, но чем ближе Днепр, разделяющий освобожденную правую и оккупированную левую часть области, т...
В Ровенской области задержали мужчину, который угрожал взорвать гранату на улице
17 августа 2026, 17:30
Кровавая ссора в Черкассах: пьяный мужчина во время конфликта воткнул нож в живот оппоненту
17 августа 2026, 16:59
В Черниговской области мать и сообщника подозревают в торговле малолетним ребенком
17 августа 2026, 16:45
В Светловодске мужчину приговорили к 6 годам заключения за сбыт психотропов
17 августа 2026, 16:35
В Херсонской области сотрудника ФСБ РФ приговорили к 12 годам тюрьмы за пытки
17 августа 2026, 15:59
План действий для победы: Кабмин утвердил Программу своей деятельности
17 августа 2026, 15:45
В Закарпатье будут судить депутата горсовета за недостоверное декларирование на 78 млн грн
17 августа 2026, 15:37
Во Львове мужчина набросился с кулаками на инспектора по парковке
17 августа 2026, 14:55
На Черниговщине военный в СЗЧ жестоко избил женщину
17 августа 2026, 14:45
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Зерно под блокадой: как украинские фермеры повторяют уроки 4-летней давности
Все публикации »
Владимир Фесенко
Остап Дроздов
Геннадий Друзенко
Все блоги »