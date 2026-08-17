Российские войска нанесли удар по промышленному предприятию в Кривом Роге
Российские войска 17 августа нанесли удар по Кривому Рогу Днепропетровской области. Под вражеским ударом оказалось промышленное предприятие
Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews .
По его словам, по состоянию на данный момент информации о пострадавших не поступало.
Информация о последствиях атаки уточняется.
Напомним, что сегодня днем российские войска нанесли удар по Богдановской общине Павлоградского района Днепропетровской области.
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