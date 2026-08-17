Російські війська завдали удару по промисловому підприємству у Кривому Розі

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Російські війська 17 серпня завдали удару по Кривому Рогу Дніпропетровської області. Під ворожим ударом опинилося промислове підприємство

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews .

За його словами, станом на цей момент інформації про постраждалих не надходило.

Інформація про наслідки атаки уточнюється.

Нагадаємо, що сьогодні вдень російські війська завдали удару по Богданівській громаді Павлоградського району Дніпропетровської області.