У Дніпрі на водоймі потонула жінка: поліція встановлює обставини

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У Дніпрі на житловому масиві Придніпровський сталася трагедія на водоймі – загинула жінка. Нещасний випадок стався вдень 11 серпня

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "Дніпро оперативний".

За попередньою інформацією, загиблій було близько 55 років.

Факт смерті підтвердили правоохоронці. Старша офіцерка з комунікації Дніпровського районного відділу поліції №2 Анна Пономаренко повідомила, що за фактом трагедії проводиться перевірка.

Попередня правова кваліфікація події – "нещасний випадок".

Наразі фахівці встановлюють усі обставини та причини загибелі жінки.

Нагадаємо, на Житомирщині у ставку потонув 25-річний чоловік. Від початку року на водоймах Житомирської області зареєстровано вже 26 смертельних випадків.