На Дніпропетровщині багатодітна матір влаштувала бійку в дитячій пісочниці

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У Кривому Розі сталась сварка на дитячому майданчику. В результаті це закінчилось бійкою та кримінальним провадженням

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

Багатодітна матір, яка виховує чотирьох дітей, влаштувала сварку прямо в пісочниці. Як розповіли місцеві жительки, спочатку вона втрутилась у суперечку двох інших незнайомок. Під час сварки жінка повалила одну з "опоненток" на землю, сіла зверху та завдала їй кількох ударів кулаками.

Коли інша очевидиця спробувала припинити бійку, багатодітна матір переключилась на неї та силою потягнула донизу. Потерпіла втратила рівновагу, перечепилася й упала, сильно вдарившись головою об дерев'яну огорожу пісочниці.

В результаті суд визнав багатодітну матір винною та призначив їй штраф у розмірі 850 гривень.

Нагадаємо, що раніше в місті Балаклія Харківської області під час спроби пограбування магазину 26-річний чоловік вчинив збройний опір поліцейським. Затриманому загрожує до 15 років позбавлення волі.