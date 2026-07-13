Кровавая ссора в Харьковской области: мужчине сломали руки во время конфликта

Фото: Национальная полиция

В Харьковской области в результате конфликта 59-летний мужчина получил переломы кистей рук и многочисленные ушибы. По факту происшествия начато досудебное расследование

Об этом сообщает полиция Харьковской области, передает RegioNews .

В полицию обратился 59-летний житель села Огульцы с заявлением об избиении.

Правоохранители предварительно установили, что 11 июля во время внезапного конфликта между потерпевшим и 52-летним местным жителем последний нанес мужчине телесные повреждения.

В результате избиения пострадавший получил переломы кистей рук и многочисленные ушибы, он был госпитализирован.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 122 (преднамеренное средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.

Напомним, что во Львовской области задержан мужчина, убивший знакомого. Он жестоко избил его во время ссоры.