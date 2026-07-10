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10 июля 2026, 12:40

В Киеве 21-летний парень во время драки ранил ножом незнакомца

10 июля 2026, 12:40
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Иллюстративное фото: из открытых источников
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В Киеве правоохранители задержали 21-летнего молодого человека, которого подозревают в нанесении тяжких телесных повреждений незнакомому парню во время конфликта

Об этом сообщает столичная полиция, передает RegioNews.

Инцидент произошел на днях в сквере имени Елены Телиги по проспекту Борщаговскому.

По информации полиции, между двумя компаниями молодых людей возник словесный спор, который перерос в драку.

Во время столкновения один из участников получил раскладной нож и несколько раз ударил им 21-летнего оппонента. Пострадавшего с колото-резанными ранами и проникающим ранением грудной клетки госпитализировали в больницу.

Правоохранители оперативно установили местонахождение нападающего и задержали его неподалеку от места происшествия.

Следователи сообщили задержанному о подозрении по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины – умышленное тяжкое телесное повреждение. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Напомним, в Днепропетровской области 44-летний мужчина тяжело ранил 18-летнего юношу. Подозреваемый подошел к компании незнакомых ему молодых людей. Во время общения между ним и одним из мужчин возник конфликт, в ходе которого злоумышленник достал нож, который имел при себе, и ударил оппонента.

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