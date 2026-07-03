На Прикарпатье разоблачили схему с лесником для уклоняющихся за 6 тысяч евро

Фото: Национальная полиция

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews.



Как выяснили правоохранители, организаторы схемы обещали двум военнообязанным мужчинам переправку за границу за 6 тысяч евро. Для этого злоумышленники разработали маршрут через лес в обход пограничных нарядов с ночевкой в доме лесника.



Один из участников схемы был задержан после получения денег. Он уже получил подозрение.

Напомним, что в Кировоградской области правоохранители разоблачили схему, которая, по данным следствия, должна была помочь военнообязанному мужчине получить право на выезд за границу во время военного положения.