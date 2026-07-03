На Прикарпатье разоблачили схему с лесником для уклоняющихся за 6 тысяч евро
В Прикарпатье правоохранители разоблачили очередной канал переправки граждан за границу. Схема обошлась каждому клиенту в 6 тысяч евро.
Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews.
Как выяснили правоохранители, организаторы схемы обещали двум военнообязанным мужчинам переправку за границу за 6 тысяч евро. Для этого злоумышленники разработали маршрут через лес в обход пограничных нарядов с ночевкой в доме лесника.
Один из участников схемы был задержан после получения денег. Он уже получил подозрение.
Напомним, что в Кировоградской области правоохранители разоблачили схему, которая, по данным следствия, должна была помочь военнообязанному мужчине получить право на выезд за границу во время военного положения.
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