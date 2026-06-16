Ніж у спину: у Кривому Розі поліція затримала чоловіка за напад на господаря квартири

Фото: поліція Дніпропетровської області

У Кривому Розі поліція повідомила про підозру чоловікові за умисне тяжке тілесне ушкодження

Про це повідомила поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews .

Під час сварки фігурант завдав 40-річному чоловікові ножового поранення. Потерпілого госпіталізували до міської лікарні.

Злочин стався 14 червня в одному з будинків на території Тернівського району міста. Правоохоронці встановили, що підозрюваний завдав господарю квартири удару ножем у спину

Поліцейські оперативно встановили місце перебування 34-річного нападника та затримали його в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

З місця події правоохоронці вилучили знаряддя злочину — ніж.

Слідчі повідомили зловмиснику про підозру за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що у Тернополі чоловік ледь не вбив сусіда молотком через сміття.