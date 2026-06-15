Кривава сутичка у Кривому Розі: поліція затримала підозрюваного у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень

Фото: поліція Дніпропетровської області

Криворізькі поліцейські затримали підозрюваного у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень. Злочин стався ввечері 13 червня в одному з розважальних закладів міста

Про це повідомили у поліції Дніпропетровської області, передає RegioNews .

У ході розмови нападник завдав 45-річному чоловікові удару в голову. Із отриманими травмами потерпілого госпіталізували до лікарні.

Злочин стався ввечері 13 червня в одному з розважальних закладів міста. Співробітники поліції встановили, що між чоловіками виник конфлікт, у ході якого підозрюваний завдав потерпілому тяжкого тілесного ушкодження.

Правоохоронці оперативно встановили місце перебування фігуранта та затримали його в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Наразі слідчі повідомили затриманому про підозру за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що на Тернопільщині чоловік опинився в реанімації після жорстокого побиття під час застілля із сусідом. Нападника вже затримала поліція.