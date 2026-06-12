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Суд вынес приговор жителю Нежинского района за надругательство над ребенком. Следующие 15 лет он проведет за решеткой

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Преступление было совершено в июле 2025 года в одном из сел Нежинского района. Мужчину задержали за изнасилование 12-летней дочери сожительницы.

Ранее фигурант уже отбывал наказание за совершение аналогичного преступления.

Суд назначил 29-летнему злоумышленнику максимальное наказание – 15 лет заключения – по ч. 4 и ч. 6 ст. 152 УК Украины (изнасилование ребенка, совершенное повторно).

Напомним, в Хмельницкой области объявили подозрение двум ребятам, которые изнасиловали спящую 24-летнюю знакомую. Фигуранты – 21-летний парень и 16-летний подросток.