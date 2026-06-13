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13 червня 2026, 12:26

У центрі Дніпра стався конфлікт зі стріляниною

13 червня 2026, 12:26
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Фото: ДС новини Дніпро
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У суботу, 13 червня, у центрі міста сталася сутичка, під час якої один із учасників відкрив вогонь

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Між групою громадян виник конфлікт, Внаслідок якого один із чоловіків отримав травми.

Також під час суперечки один із фігурантів здійснив кілька пострілів зі зброї – від стрілянини ніхто не постраждав.

Поліцейські встановили всіх учасників інциденту. Наразі з ними працюють. Слідчі кваліфікували подію за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).

За інформацією в місцевих телеграм-каналах, у конфлікті брали участь військові та представники приватної охоронної агенції "Леон". Як стверджують очевидці, на вулиці Князя Володимира Великого люди у військовій формі винайняли квартиру подобово і всю ніч шуміли. На місце викликали приватну охорону, проте на зауваження порушники відреагували агресивно: один із них почав жорстоко бити охоронця. Коли ж прибула поліція, ситуація загострилася – один із чоловіків почав стріляти.

Нагадаємо, в Ужгороді чоловік із пістолетом взяв дружину і дитину в заручники. Поліція інкримінує зловмиснику незаконне поводження зі зброєю та позбавлення волі.

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