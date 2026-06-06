Взрыв гранаты в Днепре: погиб нападающий, четверо полицейских пострадали

Фото: Национальная полиция

В Днепре правоохранители открыли уголовное производство по факту взрыва гранаты, в результате которого пострадали четверо полицейских

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что 5 июня около 22:55 поступило сообщение о драке возле одного из домов по улице Луговской в Амур-Нижнеднепровском районе города.

На место происшествия оперативно прибыли наряды патрульной полиции. Во время задержания один из участников конфликта бросил гранату в сторону правоохранителей.

В результате взрыва мужчина погиб на месте. Четверо полицейских получили телесные повреждения разной степени тяжести. Пострадавшие госпитализированы в медицинское учреждение для оказания необходимой медицинской помощи.

На месте работали следственно-оперативная группа, взрывотехника и другие профильные службы полиции. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего и собирают доказательную базу.

По факту инцидента следователи открыли уголовное производство по статье 348 Уголовного кодекса Украины – посягательство на жизнь работника правоохранительного органа.

Напомним, на Полтавщине вблизи заведения отдыха произошел взрыв. 46-летний местный житель взорвал гранату. В результате взрыва травмы получили сам мужчина и 41-летний гражданин. Оба пострадавших госпитализированы.

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