В Полтавской области возле заведения отдыха произошел взрыв: есть раненые
Ночью 4 июня, около 01:30, в городе Горишние Плавные произошел взрыв возле одного из заведений отдыха
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
По предварительным данным полиции, 46-летний местный житель взорвал гранату. В результате взрыва травмы получили сам мужчина и 41-летний гражданин. Оба пострадавших госпитализированы.
На месте происшествия работали взрывотехники, криминалисты и следственно-оперативная группа.
Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 263 УК (незаконное обращение с оружием или боеприпасами). Также решается вопрос о дополнительной квалификации по ч. 4 ст. 296 УК (хулиганство с применением оружия).
Следственные действия продолжаются.
Напомним, ранее в Умани задержали дельца, торговавшего боевыми гранатами. Фигуранту объявили подозрение, его взяли под стражу.