Фото: полиция

Ночью 4 июня, около 01:30, в городе Горишние Плавные произошел взрыв возле одного из заведений отдыха

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

По предварительным данным полиции, 46-летний местный житель взорвал гранату. В результате взрыва травмы получили сам мужчина и 41-летний гражданин. Оба пострадавших госпитализированы.

На месте происшествия работали взрывотехники, криминалисты и следственно-оперативная группа.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 263 УК (незаконное обращение с оружием или боеприпасами). Также решается вопрос о дополнительной квалификации по ч. 4 ст. 296 УК (хулиганство с применением оружия).

Следственные действия продолжаются.

Напомним, ранее в Умани задержали дельца, торговавшего боевыми гранатами. Фигуранту объявили подозрение, его взяли под стражу.