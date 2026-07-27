Пограничники "разнесли" пушку россиян

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Военные пограничной бригады "Гарт" продолжают уничтожать вражескую технику на Южно-Слобожанском направлении. Защитники показали видео, как они накрывали оккупантов огнем

Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает RegioNews.

Украинские военные нанесли удары по замаскированной в лесополосе вражеской пушке, составу горюче-смазочных материалов и транспортных средствах, которые использовались для подвоза личного состава и боеприпасов.

Напомним, ранее Силы обороны Украины нанесли удар по военному предприятию "Авитек" в российском Кирове, производящем компоненты для авиационной и ракетной техники.