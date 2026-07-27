В Херсонской области осудили участника хищения миллионов на строительстве ЦНАПа

Фото: Херсонская областная прокуратура

При публичном обвинении прокуроров Херсонской окружной прокуратуры суд признал виновным руководителя двух предприятий в завладении почти 6 млн грн бюджетных средств, выделенных на строительство Центра предоставления административных услуг

Об этом сообщила Херсонская областная прокуратура, передает RegioNews .

Приговором суда ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Также осужденный лишен права в течение трех лет занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций на предприятиях, в учреждениях и организациях всех форм собственности

Прокурор доказал, что в 2018 году исполнительный комитет городского совета заключил с частным предприятием соглашение на строительство в Новой Каховке Центра предоставления административных услуг.

Предлагаемая стоимость работ – 19,6 млн грн. Для гарантированного выигрыша в тендерных торгах руководитель строительной компании - генеральный подрядчик подделал документы. Внес ложные данные о наличии необходимой техники и квалифицированных работников. Чтобы скрыть свою аферу, делегировал проведение работ осужденному, заключив с ним договор субподряда.

После получения более 5,8 млн. грн. аванса на закупку строительных материалов, генеральный подрядчик перечислил все деньги на счета, подконтрольные осужденному. После чего работы фактически прекратились, а отчеты по использованию бюджетных средств заказчику не предоставлялись.

Кроме того, участники схемы подали в городской совет акты с заведомо ложными сведениями о якобы изготовлении и монтаже металлических решетчатых конструкций. И получили из бюджета общины еще более 63 тыс. грн.

Напомним, что прокуроры Херсонской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении жителя региона по факту коллаборационной деятельности.