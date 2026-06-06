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06 червня 2026, 09:20

Вибух гранати у Дніпрі: загинув нападник, четверо поліцейських постраждали

06 червня 2026, 09:20
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Фото: Національна поліція
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У Дніпрі правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом вибуху гранати, внаслідок якого постраждали четверо поліцейських

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що 5 червня близько 22:55 надійшло повідомлення про бійку біля одного з будинків на вулиці Луговській в Амур-Нижньодніпровському районі міста.

На місце події оперативно прибули наряди патрульної поліції. Під час затримання один із учасників конфлікту кинув гранату у бік правоохоронців.

Унаслідок вибуху чоловік загинув на місці. Четверо поліцейських отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Постраждалих госпіталізували до медичного закладу для надання необхідної медичної допомоги.

На місці працювали слідчо-оперативна група, вибухотехніки та інші профільні служби поліції. Правоохоронці встановлюють усі обставини події та збирають доказову базу.

За фактом інциденту слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 348 Кримінального кодексу України – посягання на життя працівника правоохоронного органу.

Нагадаємо, на Полтавщині поблизу закладу відпочинку стався вибух. 46-річний місцевий житель підірвав гранату. Внаслідок вибуху травми отримали сам чоловік та 41-річний громадянин. Обох постраждалих госпіталізували.

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