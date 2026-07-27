12:54  27 июля
В Сумской области во время купания с сестрой погиб 14-летний парень
10:19  27 июля
В Киеве на Оболони военный в СОЧ совершил смертельное ДТП
08:55  27 июля
В Полтавской области маленький мальчик выжил после падения с пятого этажа
UA | RU
UA | RU
27 июля 2026, 18:45

В Херсонской области будут судить бывшего работника рыбоохраны за работу на оккупантов

27 июля 2026, 18:45
Читайте також українською мовою
Фото: Херсонская областная прокуратура
Читайте також
українською мовою

Прокуроры Херсонской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении жителя региона по факту коллаборационной деятельности

Об этом сообщила Херсонская областная прокуратура, передает RegioNews .

Следствием установлено, что до начала полномасштабного вторжения РФ обвиняемый работал главным государственным инспектором отдела охраны водных биоресурсов "Рыбоохранный патруль" Управления Государственного агентства мелиорации и рыбного хозяйства в Николаевской области.

Во время временной оккупации Херсона он добровольно согласился на сотрудничество с оккупационными властями и вступил в должность "начальника Департамента рыболовства и аквакультуры" в незаконно созданном "Министерстве сельского хозяйства и рыболовства Херсонской области".

В занимаемой должности обвиняемый выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, обеспечивая деятельность незаконного органа власти, созданного государством-агрессором на временно оккупированной территории.

Пока мужчина находится в розыске, будут судить его заочно.

Напомним, что Ивано-Франковский городской суд заочно осудил 42-летнего уроженца Херсонской области за коллаборационную деятельность и пособничество государству-агрессору.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
суд оккупация Херсонская область
15 июля 2026
"Самопомощь" вместо "Свободы": как меняется власть на Тернопольщине
В Тернопольской области начинает формироваться власть из "Самопомощи", которая сменяет "Свободу"
13 июля 2026
"Я такой же человек!": с какими трудностями тяжелораненые ветераны сталкиваются в мирной жизни
Отсутствие внимания со стороны органов власти, недостаточная пенсия и непонимание со стороны общественности. Ветераны, получивших инвалидность на фронте, рассказали об особенностях их адаптации к граж...
09 июля 2026
Бунт против ТЦК в Львове. Чем угрожают Украине подобные протесты
Радикализация украинского общества и, в ответ, силовых структур может привести к тому, что демократическую Украину уничтожит не Кремль, а сами украинцы как простые граждане, так и избранная ими власть
01 июля 2026
Коррупционный марафон. Что известно о новых делах НАБУ против нардепов от "Слуги народа"
Верховная Рада IX созыва войдет в историю большим количеством коррупционных скандалов и уголовных дел
В Киеве и Одессе разоблачили мужчин, которые "помогали" россиянам атаковать Украину
27 июля 2026, 21:20
Расследовал коррупцию: в Киеве задержали журналиста и повезли в ТЦК
27 июля 2026, 21:05
Стрельба в лесу под Ужгородом: суд взял под стражу мужчину, стрелявшего в полицейских
27 июля 2026, 20:59
В Херсоне мужчина взорвался на противопехотной мине: он не выжил
27 июля 2026, 20:55
В Кропивницком поймали 19-летнего распространителя психотропов
27 июля 2026, 20:40
В Днепропетровской области продавали инвалидность за 15 тысяч
27 июля 2026, 20:35
В Киевской области утонула 13-летняя девочка
27 июля 2026, 20:15
На Днепропетровщине полиция разоблачила серийного вора
27 июля 2026, 19:56
Сутки на Херсонщине: один человек погиб от взрывчатки, еще четверо травмированы из-за вражеских атак
27 июля 2026, 19:26
В Херсонской области осудили участника хищения миллионов на строительстве ЦНАПа
27 июля 2026, 18:59
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
"Самопомощь" вместо "Свободы": как меняется власть на Тернопольщине
"Я такой же человек!": с какими трудностями тяжелораненые ветераны сталкиваются в мирной жизни
Все публикации »
Остап Дроздов
Сергей Куюн
Борислав Береза
Все блоги »