В Херсонской области будут судить бывшего работника рыбоохраны за работу на оккупантов

Фото: Херсонская областная прокуратура

Прокуроры Херсонской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении жителя региона по факту коллаборационной деятельности

Об этом сообщила Херсонская областная прокуратура, передает RegioNews .

Следствием установлено, что до начала полномасштабного вторжения РФ обвиняемый работал главным государственным инспектором отдела охраны водных биоресурсов "Рыбоохранный патруль" Управления Государственного агентства мелиорации и рыбного хозяйства в Николаевской области.

Во время временной оккупации Херсона он добровольно согласился на сотрудничество с оккупационными властями и вступил в должность "начальника Департамента рыболовства и аквакультуры" в незаконно созданном "Министерстве сельского хозяйства и рыболовства Херсонской области".

В занимаемой должности обвиняемый выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, обеспечивая деятельность незаконного органа власти, созданного государством-агрессором на временно оккупированной территории.

Пока мужчина находится в розыске, будут судить его заочно.

Напомним, что Ивано-Франковский городской суд заочно осудил 42-летнего уроженца Херсонской области за коллаборационную деятельность и пособничество государству-агрессору.