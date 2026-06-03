Россияне терроризируют Днепр: на город снова упала баллистика – в небе черный дым

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Российская армия в очередной раз ударила по Днепру. В городе сильный пожар

Об этом сообщает Днепропетровская ОВА, передает RegioNews.

Отмечается, что оккупанты снова ударили по Днепровскому району. Предварительно в результате удара произошел пожар на складах одной из торговых сетей. Информация о пострадавших выясняется.

Напомним, 2 июня россияне несколько раз атаковали Днепр баллистикой и дронами. В результате попаданий повреждены жилые дома. Среди жертв атаки – дети.

Уже 3 июня днем россияне продолжили терроризировать город новыми ударами. В день, когда в городе объявлен День траура.