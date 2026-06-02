Россияне снова атаковали Днепр: попадание в многоэтажку, пострадал ребенок
Россияне днем 2 мая снова нанесли удары по Днепру. В городе раздались взрывы
Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА, передает RegioNews.
По словам Александра Ганжи, в результате атаки поврежден жилой многоэтажный дом. Информация о пострадавших уточняется.
Известно, что получила ранение 8-летняя девушка. Медики оказывают ей всю необходимую помощь.
Напомним, в результате первой атаки 2 мая в Днепре возросло количество погибших в результате российской атаки. Уже известно о 12 жертвах, среди которых двое детей.
