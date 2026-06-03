Россияне ударили по Днепру баллистикой: над городом поднимается дым

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В Днепре днем 3 июня прогремел мощный взрыв. Это произошло во время воздушной тревоги

Об этом сообщает Днепропетровская ОВА, передает RegioNews.

В ОВА подтвердили, что россияне ударили по Днепровскому району. Информация о пострадавших в настоящее время уточняется.

Следует отметить, что взрыв прогремел в Днепре во время воздушной тревоги из-за опасности баллистической атаки. В мониторинговых каналах сообщают о густом дыме после атаки.

Напомним, 2 июня россияне несколько раз атаковали Днепр баллистикой и дронами. В результате попаданий повреждены жилые дома. Среди жертв атаки – дети.