Вражеский удар по Рокитному в Харьковской области: двое погибших, 9 пострадавших

Фото: полиция Харьковской области

Число пострадавших в результате российского удара по поселку Ракитное в Харьковской области возросло до девяти человек

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews .

По его словам, в больницу с взрывными ранениями госпитализировали четырех человек — мужчин в возрасте 68, 43 и 40 лет, а также 17-летнего парня.

"Один из мужчин находится в тяжелом состоянии, остальные – в среднем", — отметил Синегубов.

Еще пять человек получили острую реакцию на стресс. Медицинскую помощь на месте оказали 21-летнему мужчине и женщинам в возрасте 50, 65, 49 и 62 года.

К сожалению, в результате российской атаки погибли двое мужчин.

"К сожалению, погибли 29-летний и 65-летний мужчины. Искренние соболезнования близким и родным", — сообщил глава области.

В настоящее время идет ликвидация последствий вражеского удара и уточнение информации о разрушении.

Напомним, что в результате атаки на Харьков утром 3 июня за медицинской помощью обратились шесть человек.